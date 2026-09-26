Легендарный кузбасский хореограф Геннадий Верняковский умер

Не стало Геннадия Анатольевича Верняковского – легендарного хореографа, руководившего ансамблем народного танца "Сибирские выкрутасы". Он носил звания Заслуженного работника культуры России, Почетного работника культуры Кузбасса и Почетного гражданина города. О кончине сообщил глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.

Геннадий Анатольевич отдал культуре полвека своей жизни. Его творческий путь начался в 12 лет, когда он впервые вышел на сцену вместе со старшим братом. Позже он выступал в составе ансамблей Краснознаменного Черноморского флота и Приволжского военного округа. Ключевым этапом в его карьере стала работа с Михаилом Годенко в ансамбле танца Сибири – Геннадий Верняковский считал себя законным творческим наследником прославленного хореографа.

В 1993 году вместе с супругой Любовью Александровной Пензиной он основал в прокопьевском ДК им. Артема коллектив "Сибирские выкрутасы", а уже через два года тот получил звание народного. В непростые 90-е именно так была заложена основа Школы народного танца Геннадия Верняковского. Все номера ансамбля – его авторские постановки с многообразием рисунков, оригинальностью и сложными трюками. За мастерство прокопчане получили 15 дипломов Гран-при областных, всероссийских и международных конкурсов. Верняковский стал одним из немногих деятелей искусства в стране, удостоенных премии "Душа России".