Лифт не работает 20 лет, а платежи идут: Бастрыкин взял на контроль дом в Кузбассе

Поводом для проверки стали публикации в Сети о ненадлежащем обслуживании и содержании девятиэтажного дома на улице Павловского в Новокузнецке. Речь идет о здании 1996 года постройки, где лифтовое оборудование в одном из подъездов не функционирует уже более 20 лет. Жильцы верхних этажей вынуждены терпеть серьезные неудобства, однако коммунальные платежи за содержание неработающего подъемника им по-прежнему начисляют.

Отмечается, что в СУ СК по Кузбассу по этому факту была организована процессуальная проверка.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил <...> доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах для защиты прав жильцов многоквартирного дома, – сообщили в СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.