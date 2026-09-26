Не вернулся с прогулки: подросток пропал в Кемерове - начаты поиски

Волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в Кемерове пропал 16-летний Карпекин Кирилл Викторович. Как оказалось, накануне, 25 сентября, он не вернулся с прогулки домой.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в зеленую куртку, серые спортивные штаны, кроссовки фиолетово-оранжевой расцветки. С собой у него также была черная сумка.

Если вам что-либо известно о том, где мальчик находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.