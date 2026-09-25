В Кузбассе на хоккейном матче погиб человек - подробности

Подробности трагедии сообщил в своем канале МАХ Хоккейный клуб Новокузнецка, по данным которого сегодня, во время игры "Металлурга" и "Омских Крыльев" на "Арене имени Короленко", умер болельщик.

– В фойе арены стало плохо мужчине. Несмотря на все предпринятые реанимационные действия, болельщик "Металлурга" ушёл из жизни, – написано в сообщении.

По словам очевидцев, пожилого человека сначала пытались реанимировать, но позже тело в черном пакете погрузили в машину ритуальной службы. Умершему болельщику совсем недавно исполнилось 64 года.