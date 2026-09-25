Они не вымерли! Палеонтолог Шумов рассказал, к какому виду динозавров относятся курочки

Палеонтолог Илья Шумов в интервью NewsNN рассказал, что, согласно современным научным представлениям, динозавры не вымерли полностью, а активно живут и здравствуют по соседству с человеком. И видим мы их очень часто.

– Согласно современной систематике, птицы относятся к динозаврам-тероподам – ходящим на двух лапах хищникам. То есть, кушая курочку за обедом, можно смело говорить, что вы питаетесь мясом динозавра, – отметил ученый.

По словам эксперта, появляется все больше данных о том, что даже древние огромные ящеры были очень похожи на птиц. К примеру, Китай в 1990-е годы начал публиковать результаты своих раскопок. И там оказалась масса динозавров, имевших перья. Позже ученые установили, что большинство динозавров на самом деле были теплокровными и покрытыми перьями или как минимум пухом.