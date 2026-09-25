Лишний жир в рационе бьёт по сосудам сетчатки: ученые доказали на мышах

В эксперименте мышей 18 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. После этого сосуды их сетчатки хуже расширялись и слабее реагировали на перепады давления, чем у животных на обычном рационе.

Это важно, поскольку именно сосуды снабжают сетчатку кислородом и питательными веществами: нарушение их работы ухудшает кровоснабжение и со временем может повреждать клетки сетчатки.

Кроме того, жирная пища усиливала окислительный стресс в тканях глаза. У животных повышалась активность веществ, связанных с воспалением и нехваткой кислорода. Учёные пришли к выводу, что длительное питание с высоким содержанием жиров негативно влияет на сосудистую систему сетчатки.

Пока эксперимент проводился только на мышах, поэтому переносить выводы на людей рано. Но задуматься о рационе стоит уже сейчас – глаза, как и сердце, не любят лишнего жира.