Ночные судороги не дают спать: почему осенью сводит ноги

При этом, осенью появляются дополнительные факторы, из-за которых судороги в ногах могут появляться чаще, рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" невролог Екатерина Демьяновская.

По её словам, такое состояние нередко связано с нарушением венозного оттока из ног.

"Летом люди двигаются больше, а с холодами активность падает, растёт статическая нагрузка. Плюс выше риск дефицита витамина D", – объяснила врач.

Дополнительно сказывается нехватка магния, кальция и калия. Снизить риск помогают движение в течение дня и физкультминутки при сидячей работе. Если спазм разбудил, можно потянуть носок на себя и помассировать мышцу.

Но регулярные судороги – не безобидная мелочь.

"Если они беспокоят каждую ночь, это повод обратиться к врачу", – подчеркнула невролог.

Врач может назначить анализы и обследования сосудов, чтобы исключить варикоз, атеросклероз и другие заболевания.

При отёке, одышке, боли в груди или нарушении речи нужно немедленно вызвать скорую. Иногда за судороги принимают синдром беспокойных ног – он может быть побочным действием лекарств, и менять их самостоятельно нельзя.