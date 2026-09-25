Кровавая рана: в Кемерове подросток на самокате попал под машину

В Кемерове на ФПК сбили подростка с кикшеринговым электросамокатом. Как рассказали в Росгвардии в пятницу, экипаж патрулировал вечером улицу Свободы и заметил, что там стоит автомобиль с аварийными сигналами.

Подъехав ближе, росгвардейцы заметили под Mitsubishi Outlander жёлтый самокат, а в салоне – подростка с раной на голове.

– По предварительной информации, подросток пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате, когда произошло столкновение с автомобилем, – сказали в Росгвардии.

Приехавшая скорая помощь забрала подростка в больницу, а водителя иномарки росгвардейцы передали госавтоинспекторам.