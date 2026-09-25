Готовим теплицы к холодам: дачникам раскрыли секреты идеальной зимовки

Специалист Курганского филиала Россельхозцентра Екатерина Новоселова составила четкий алгоритм осенней обработки теплиц. Правильная подготовка снизит риск появления болезней и вредителей в новом сезоне. Об этом пишет URA.RU.

1. Уборка остатков

Полностью удалите из теплицы всю ботву и сожгите ее. Отправлять остатки в компост нельзя – на них сохраняются возбудители болезней. Старые подвязочные материалы (шпагат, клипсы) необходимо выбросить.

2. Мытье конструкции

Промойте каркас и покрытие теплой водой. Используйте хозяйственное мыло, слабый раствор марганцовки или горчицы (2–3 ст. л. на 10 л воды). Поликарбонат мойте только мягкой губкой, чтобы не поцарапать защитный УФ-слой.

3. Дезинфекция

Высохшую теплицу обработайте 3–5% раствором медного купороса или бордоской смесью. Если растения не болели, используйте биопрепараты ("Фитоспорин", "Триходермин") при температуре воздуха от +10 градусов.

4. Обработка грунта

Перекопайте землю, оставляя крупные комья. Если посадки болели, снимите верхние 5–10 см грунта и замените на свежий. Альтернатива – обработка почвы медьсодержащими препаратами.

5. Применение серных шашек

Используйте их строго по инструкции. Шашки токсичны, вызывают коррозию металла и могут повредить поликарбонат. После обработки теплицу нужно тщательно проветрить.

6. Зимний уход

В сильные морозы откройте двери теплицы. Низкие температуры уничтожат оставшихся паразитов. В конце февраля набросайте внутрь снег – весной он растает и увлажнит почву.