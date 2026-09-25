В Кузбассе мужчину 40 минут героически вырывали из лап смерти на глазах у всех

Накануне в Осинниках на улице Победы мужчине внезапно стало плохо. Он упал без чувств и фактически умер – его сердце перестало биться, рассказывают очевидцы в паблике "Подслушано Осинники и Калтан".

Тем не менее смерть не смогла прибрать к рукам бедолагу, так как на помощь поспешили две медсестры из медцентра неподалёку.

– Спасли человека, оказав ему помощь. Почти 40 минут делали непрямой массаж сердца до приезда скорой помощи, – сказано в публикации.

Процесс спасения попал на видео: запечатлено, как хрупкие женщины не сдаются и героически реанимируют по очереди незнакомца.

Приехавшая скорая помощь увезла пациента в реанимационное отделение.

Напомним, в Кузбассе регулярно проходят практикумы, на которых все желающие могут научиться откачивать людей. На занятиях отрабатываются сердечно-лёгочная реанимация и приём Геймлиха.