Кемеровостат заявил о полном отсутствии долгов по зарплате в Кузбассе – но есть нюанс

Долгов по зарплате в Кузбассе нет, указано в свежем отчёте Кемеровостата. На сайте статистического органа говорится, что на конец августа 2026 года просроченная задолженность организаций, кроме субъектов малого бизнеса, составила ноль рублей. Однако есть нюанс.

– От организаций сведений о наличии задолженности по заработной плате не поступило, – сказано в пояснительной сноске в документе.

Тем не менее достоверно известно, что в регионе есть бедствующие горняки, месяцами ждущие положенные деньги. Особенно тяжко приходится рабочим АО "УК "Северный Кузбасс". По состоянию на май долг по зарплате превышал 256 млн рублей. И до сих пор в соцсетях губернатора Ильи Середюка появляются жалобы за невыплаты. На днях возмущённые подписчики заявили, что ждут деньги с октября 2025 года. Руководство каждый раз заверяет, что возобновляет добычу, скоро продаст свежий уголь и заплатит.

А в Кемерове судят директора закрывшейся сети "Подорожник": 312 сотрудников не получили зарплату на 23 млн рублей.

Напомним, по данным Кемеровостата, в июне средняя зарплата в регионе достигла 91 198 рублей. А просроченная задолженность бизнеса на конец июня превысила 205 млрд рублей.