Повестки для сибирских егерей: власти раскрыли правду о внезапных вызовах лесников в военкомат

В Омской области не подтвердились сообщения о том, что работникам лесничеств якобы стали вручать повестки и вызывать их в военные комиссариаты. Ранее городские Telegram-каналы написали о будто бы начавшейся рассылке повесток. Авторы публикации заявляли, что егерей и сотрудников лесного хозяйства якобы приглашают на мероприятия по воинскому учёту.

Как пояснила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, эти сведения не соответствуют действительности.

– Информация, которая содержится в данной публикации, не соответствует действительности. Просим быть бдительными и доверять только официальным источникам, – передает слова Ахвердиевой издание Om1 Омск.

Региональные власти рекомендовали жителям перепроверять сообщения из интернета и опираться на информацию официальных ведомств.