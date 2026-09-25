В Кузбассе бесцеремонно продали пять чужих фур за 38 млн рублей - кого судят

В Кузбассе ушло в суд дело о крупной растрате. Как сообщают в пятницу областные прокуратура и МВД, на скамье подсудимых – 38-летний бывший директор компании, житель Новосибирска.

Всё началось с того, что в июне 2023 года лизинговая компания временно предоставила пять "Шакманов" по договору фирме, занимающейся грузовыми перевозками. Однако в какой-то момент платежи перестали приходить. Арендатор заявил в ответ на претензию, что грузовики просто испарились.

– Потерпевшая сторона, не получая платежи, попыталась связаться с обвиняемым, который пояснил, что не знает, где автомобили, – сказали в полиции.

Началось расследование. По версии следствия, директор транспортной компании просто взял и продал пять грузовиков, заработав 7 млн рублей. Полицейские нашли часть деталей проданных "Шакманов" и вернули владельцу, но толку от запчастей никакого – нужен автомобиль целиком.

Лизинговая компания получила ущерб на 38 млн рублей. Экс-директор не признал вину, однако его всё равно ждёт суд по статье о растрате, бизнесмену грозит до 10 лет колонии. Арестовано его имущество на 7 млн рублей.

Дело рассмотрит Таштагольский городской суд.