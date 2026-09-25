Около Кемерова из глубокой дыры достали автокраном корову – эффектное видео

В селе Берёзово Кемеровского округа потребовалась экстренная помощь женщине, у которой попала в беду корова, сообщает в пятницу Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

– Поступило сообщение о том, что в селе Березово, корова упала в старый заброшенный погреб на придомовой территории. Заявитель попросил помощи в эвакуации животного, – сказали в службе спасения.

Специалисты прибыли на место, обвязали несчастное животное стропами, подвесили на автокран и с помощью крано-манипуляторной установки аккуратно вытащили бедолагу на поверхность.

Какое-то время бурёнка лежала в оцепенении, но затем её растормошили и она бодро пошла к хозяевам.