"Кемерово не склоняется" и чипсы с колбой: как локальный проект объединил тысячи горожан вокруг смыслов, а не хайпа

Если полистать большинство городских пабликов, кажется, что в Кемерове обсуждают только коммунальные проблемы и происшествия. Но настоящая жизнь города куда шире – в ней есть место интересным событиям, необычным локациям и людям, которые горят своим делом. Именно эту, живую сторону Кемерова, уже больше пяти лет показывает сообщество "Идентичный Кемерово" – площадка, которую любят и развивают сами горожане.

Подписчики часто подкидывают темы для постов, и через этот контент проступает наш настоящий кемеровский характер, местная история, урбанистика и то, какие мы на самом деле. Если посмотреть на публикации сообщества, которые собирают сотни комментариев и тысячи репостов, становится понятно, про что наш город и что у жителей действительно болит и отзывается.