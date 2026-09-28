"Кемерово не склоняется" и чипсы с колбой: как локальный проект объединил тысячи горожан вокруг смыслов, а не хайпа

Если полистать большинство городских пабликов, кажется, что в Кемерове обсуждают только коммунальные проблемы и происшествия. Но настоящая жизнь города куда шире – в ней есть место интересным событиям, необычным локациям и людям, которые горят своим делом. Именно эту, живую сторону Кемерова, уже больше пяти лет показывает сообщество "Идентичный Кемерово" – площадка, которую любят и развивают сами горожане.
Подписчики часто подкидывают темы для постов, и через этот контент проступает наш настоящий кемеровский характер, местная история, урбанистика и то, какие мы на самом деле. Если посмотреть на публикации сообщества, которые собирают сотни комментариев и тысячи репостов, становится понятно, про что наш город и что у жителей действительно болит и отзывается.
Кемеровский характер – это умение иронизировать над собой и местом, где мы живём. Недавно сообщество показало макеты футболок "не для туристов". Вместо угля и памятников, по которым обычно узнают Кузбасс, дизайнеры предложили то, что близко каждому местному жителю: принт с закрытым круглосуточным магазином "Клеопатра" ("Спасибо за молодость") и уходящими с улиц "Подорожниками" ("Прощай, легенда"). Люди в комментариях признавались, что от этих картинок становится чуточку грустно, ведь с этими местами связана вся их молодость.
Но главным хитом стал принт "Кемерово не склоняется". Филологи могут спорить сколько угодно, но для местных жителей это принципиальная позиция и маркер "своего". Этот пост стал абсолютным рекордсменом сообщества за последний год, собрав в общей сложности на площадках "Идентичного" 5700 лайков, 250 комментариев и 3200 репостов. Подписчики загорелись идеей выпустить эти футболки, а кто-то написал, что готов ходить в такой по Питеру, чтобы притягивать земляков. Из этой же серии – предложенные людьми в комментариях идеи принтов про кемеровское "метро", культовый "Неон" и ДК "Москва".
Ещё один вирусный пост, который разлетелся по сети, – "Зачем тебе Питер, Канье?". Сообщество пофантазировало, что делал бы рэпер Канье Уэст, если бы приехал в Кемерово. Шутки родились на стыке двух главных инфоповодов конца лета: пока Кемерово активно штурмовал всероссийское онлайн-голосование за культурную столицу, в медиа растиражировали новость, что рэпер везёт своё грандиозное шоу в Санкт-Петербург. Получилось смешно и жизненно. Результат говорит сам за себя: больше 3200 лайков, 70 комментариев и 2300 репостов.
Когда появилась новость, что на Металлплощадке могут построить завод чипсов, "Идентичный Кемерово" сразу предложил подписчикам придумать чисто кемеровские вкусы. Пост моментально ушёл в народ, собрав 1300 лайков, более 50 комментариев и 1500 репостов.
В обсуждениях развернулась целая этнографическая дискуссия. Абсолютным лидером стали чипсы со вкусом колбы (черемши). Комментаторы отметили, что слово "калба" пришло к нам из шорского языка, и напомнили, что Кузбасс – это часть тюркского мира Сибири и Барзасской тайги. Кроме колбы, люди предлагали сделать чипсы со вкусом шахтёрского "тормозка" или культовой булки из "Подорожника" "с сайрой, сыром и чесночком".
Кемеровчане – люди думающие, медитативные и склонные поразмышлять о прошлом. Посты про историю города мгновенно превращаются в уютные посиделки в комментариях.
Когда сообщество вспомнило легендарный рынок "Октябрьский" из 90-х и нулевых, люди стали делиться воспоминаниями. Тут же всплыли общие для всех культурные коды: от сурового сибирского опыта "зимой на картонке не стоял – жизни не видал" до криков продавцов "сосиска в тесте с картошкой вместе!". Кто-то вспомнил, как возил из Анжеро-Судженска дублёнку, а один из подписчиков признался, что кожаная куртка, купленная на этом рынке в 1995 году с первых отпускных, до сих пор греет его на рыбалке. При этом люди рассуждают, почему это место после закрытия так и осталось нелепым пустырём и как это повлияло на город.
Точно так же выстрелила новость про самолет Ан-12 в парке "Антошка", где открыли кафе-мороженое. Для многих этот борт – главный символ детства. В комментариях начали вспоминать, как внутри самолёта в советские годы работал детский кинотеатр "Малыш". То, что самолёт сохранили, отреставрировали и вернули городу, вызвало у людей очень тёплое чувство сопричастности.
Ещё один важный пост – про Автономную индустриальную колонию "Кузбасс" 1920-х годов. Сообщество раскопало исторический факт: в Америке тех лет существовал реальный глагол kuzbassing, который означал поездку в Сибирь, работу за идею и преодоление трудностей.
Подписчики удивились и стали обсуждать большую историю того, как вообще строился и закладывался наш промышленный регион. Кто-то даже решил забрать глагол в свой лексикон. Теперь "кузбассить" для участников сообщества – это значит делать что-то вместе, гореть идеей, преодолевать любые трудности и развивать свой город.
Есть стереотип, что в соцсетях лайкают только негатив. Опыт сообщества доказывает обратное. Пост о ходе строительства в центре города музейно-театрального комплекса (который уже готов на 78,5%) стал одним из самых популярных. Людям интересны детали: какими будут пешеходные маршруты, где высадят хвойный сквер и как будут выглядеть фасады. Кемеровчане искренне хотят, чтобы город становился красивее.
Посты с обычными, но атмосферными и эстетичными фотографиями Кемерова – улочками в тумане, закатами над Томью и родными дворами – всегда собирают кучу лайков и сохранений. Горожанам важно чувствовать эстетику места, в котором они живут.
За 5 лет вокруг "Идентичного Кемерова" выросло живое сообщество думающих и интересных людей. Кемеровчане доказали, что умеют глубоко рассуждать об архитектуре, спорить о происхождении слов, искренне любить историю своего края и ценить тонкий юмор. Локальная идентичность и настоящая любовь к городу оказались гораздо сильнее любого искусственного хайпа.
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