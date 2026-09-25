Туманы, заморозки и дожди – чего ждать кузбассовцам от погоды 26 сентября

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на субботу, 26 сентября, в Кемерове температура опустится до –1,+1°C. Днём воздух прогреется до +11,+13°C. Осадки не предвидятся, но ожидается туман. Скорость северного ветра 3-8 м/с.

В целом по региону ночью –3,+2°C, местами до +7°C, днём +8,+13°C, местами до +19°C. В северных районах ожидаются небольшие дожди. Также в отдельных районах появятся туманы, что может создать опасные ситуации на дорогах.

"Яндекс Погода" прогнозирует в Кемерове в субботу температуры от +5 до +12°C, ближе к ночи – дождь. Аналогичное сообщает Gismeteo.