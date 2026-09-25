Его вкусы специфичны: кемеровчанин украл гору женских трусиков

В кузбасской столице обокрали магазин женского белья на 10 000 рублей, сообщает в пятницу областное МВД. Визитёр украл десятки женских трусиков.

– В дневное время злоумышленник зашёл в торговую точку и, когда продавец отвлёкся, взял с витрины 39 единиц женского нижнего белья, после чего скрылся, – сказали в полиции.

Момент кражи попал на видео. Стражи порядка быстро вычислили вора, им оказался 38-летний ранее судимый за наркотики кемеровчанин. Он заверил, что интимную добычу украл не себе, а чтобы продать.

На рецидивиста завели уголовное дело о краже, по статье грозит до двух лет. Бельё изъяли и вернули в магазин.