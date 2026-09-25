Жительница Кузбасса зашла не в тот домовой чат и потеряла 4,5 млн рублей

77-летняя новокузнечанка стала жертвой телефонных разводил. По данным полиции, неизвестный написал бабушке в мессенджере о новом домовом чате. Чтобы подключиться к нему, якобы требовалось отправить сообщение обратно. Пенсионерка так и сделала, после чего аферисты вцепились в неё мёртвой хваткой.

Лжесиловик позвонил жертве и заявил, что от её имени на госуслуги якобы загружена доверенность на иное лицо. Махинатор предложил экстренно обналичить все деньги и передать фельдъегерской службе. Такая организация в России действительно есть, она занимается доставкой особо важных материалов. Само собой, настоящие стражи порядка к новокузнечанке не собирались. Однако бабушка поверила.

– Поверив злоумышленнику, новокузнечанка в течение трёх недель обналичивала свои накопления и передавала неизвестному. В общей сложности она отдала более 4,5 млн рублей, – сказали в областном МВД.

Лишь когда собеседник перестал отвечать на звонки, старушка догадалась об афере и побежала в полицию. Там завели уголовное дело о мошенничестве.