Происшествия

В Кузбассе дедушка ушёл в лес, который кишит медведями, и пропал – итоги поисков

В кузбасской тайге завершены экстренные поиски дезориентированного пенсионера – тот зачем-то отправился в лес.

В Таштагольском округе успешно отыскали 89-летнего дедушку – к операции подключались спасатели Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

– Поступило сообщение о том, что мужчина, 1937 г.р. ушел из дома, предположительно, в лесной массив в окрестностях пгт Каз и не вернулся, – сказали в агентстве.

Спасатели прибыли в посёлок, срочно прочесали территорию и нашли потерявшегося старца. Пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Напомним, в среду поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщал о пропаже в посёлке Каз 89-летнего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
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