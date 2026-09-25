В Кузбассе внезапно завершили ремонт сверхважной трассы

Ремонт федеральной трассы Р-255 на севером выезде из Кузбасса в сторону Томска закончен раньше срока, сообщает в пятницу "Сибуправтодор".

– Работы планировалось завершить в 2027 году, однако дорожникам удалось выполнить весь объем в течение трёх месяцев, – сказали в учреждении.

В порядок привели восьмикилометровый участок от деревни Алаево в Юргинском округе до томского посёлка Курлек.

Дорожники там полностью заменили асфальт, включая слои основания из асфальтогранулобетонной смеси, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и обновили обустройство.

Теперь кузбассовцы могут с ветерком и комфортом ездить в Томск.

Напомним, другую сверхважную кузбасскую трассу обещают отремонтировать за два года. Один километр обходится казне в 100 млн рублей.