Авито обновил "ХвостРадар": ИИ теперь сам круглосуточно ищет питомцев по фото

После публикации объявления о потерянном или найденном питомце система непрерывно, 24/7, следит за обновлениями на платформе, сопоставляет фотографии животных и сразу присылает уведомления пользователю, если обнаружит совпадение.

Второе важное изменение – обратный поиск по фото. Алгоритм на базе компьютерного зрения теперь работает в обе стороны. Если размещается объявление о пропаже, система автоматически подбирает похожие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке – сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.

За первые два месяца работы "ХвостРадар" помог вернуть домой почти 200 животных. На данный момент в сервисе размещено более 6 000 объявлений: 4 116 – о пропавших питомцах, 2 299 – о найденных. Ежедневно база пополняется примерно 300 новыми объявлениями.

Жители Кемеровской области разместили на платформе 209 таких объявлений: 115 – о потерянном питомце, 94 – о найденном.

Для поиска можно загрузить до 10 фотографий, указать дату, вид животного (кошка или собака), а также место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются прямо в карточке объявления, а связаться с автором можно через безопасный чат.

"ХвостРадар" – полностью бесплатный сервис. Он доступен в разделе "Потерянные и найденные животные", а также находится через поиск по запросам "потерялась", "пропала", "нашли собаку" или в категориях "Кошки" и "Собаки".