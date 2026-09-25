Кузбасский посёлок остался без единственной школы – новую обещают неизвестно когда

Строить новую школу №28 в микрорайоне Притомский посёлок на восточной окраине Новокузнецка будут, но сроки не называются. Об этом стало известно из чата губернатора Ильи Середюка в мессенджере, где подписчик задал вопрос о снесённой школе.

Представитель администрации Новокузнецка пояснил, что место под строительство уже найдено.

– Определено место строительства школы (прежний земельный участок, но большей площади), региональным институтом "Кузбасспроект" проводятся предпроектные работы, – сказали в мэрии.

Однако проектирование пока только запланировано. Когда документы будут готовы, начнётся строительство новой школы на 550 мест.

Единственную школу в Притомском закрыли в прошлом году из-за аварийного состояния, а в декабре вообще снесли. Детей перевели в другие школы.