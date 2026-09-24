Общество

В Подмосковье десятками оперируют малышей прямо в животе у мамы - зачем

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии с января 2026 года выполнили 55 внутриутробных операций.

Такие вмешательства проводят ещё до рождения ребёнка – чтобы скорректировать врождённые пороки развития или тяжёлые осложнения. Они требуют высокой квалификации врачей и участия специалистов разных профилей. МОНИИАГ остаётся единственным в Подмосковье учреждением, где выполняют подобные операции, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Из 55 вмешательств, проведённых с начала года, 37 – внутриутробные переливания крови.

"Благодаря развитию фетальной хирургии мы можем оказывать медицинскую помощь ещё во время беременности и предотвращать тяжёлые осложнения, сохраняя жизнь и улучшая прогноз для будущей мамы и ребёнка", – отметил зампред областного правительства – глава Минздрава региона Максим Забелин.

Поддержка высокотехнологичных операций ведётся в рамках нацпроекта "Семья".

Фото: magnific.com/gpointstudio
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