В Подмосковье десятками оперируют малышей прямо в животе у мамы - зачем

Такие вмешательства проводят ещё до рождения ребёнка – чтобы скорректировать врождённые пороки развития или тяжёлые осложнения. Они требуют высокой квалификации врачей и участия специалистов разных профилей. МОНИИАГ остаётся единственным в Подмосковье учреждением, где выполняют подобные операции, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Из 55 вмешательств, проведённых с начала года, 37 – внутриутробные переливания крови.

"Благодаря развитию фетальной хирургии мы можем оказывать медицинскую помощь ещё во время беременности и предотвращать тяжёлые осложнения, сохраняя жизнь и улучшая прогноз для будущей мамы и ребёнка", – отметил зампред областного правительства – глава Минздрава региона Максим Забелин.

Поддержка высокотехнологичных операций ведётся в рамках нацпроекта "Семья".