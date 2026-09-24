Таиланд сократил безвизовый срок: что это значит для зимовщиков и какие есть альтернативы

Для обычных отпускников перемены почти незаметны, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня": в Таиланд чаще ездят на 8–15 дней. Сложнее тем, кто планирует остаться на месяцы. Визараны тоже ограничены: въезжать по безвизу через сухопутную границу можно не более двух раз в год. При этом, по данным АТОР, провести в стране один, два или три месяца с учётом выездов по‑прежнему реально.

Тем, кто хочет задержаться дольше, советуют рассмотреть долгосрочные визы, например пятилетнюю DTV, – но оформить её теперь можно только в России. В ассоциации предупреждают: документы должны быть подлинными, а предложения посредников с фиктивными контрактами грозят отказом во въезде и миграционными последствиями.

Вьетнам – ближайшая альтернатива: безвизовый срок до 45 дней, электронная виза – до 90. Визараны возможны, но после нескольких повторных въездов пограничники могут запросить обратные билеты или бронь жилья.

Индонезия: виза по прибытии на 30 дней с продлением ещё на 30, либо виза C1 на 60 дней. Визаран в Малайзию добавит расходов на перелёт, а контроль за визовым режимом строже.

Филиппины: безвизовые 30 дней продлеваются на месте, суммарно – до 36 месяцев. Минусы – слабее инфраструктура и отсутствие прямого авиасообщения с Россией.

Малайзия: безвизовые 30 дней, повторный въезд ограничен, к визаранам относятся строго. Жизнь дороже, действуют мусульманские традиции и собственные правовые нормы.

Шри‑Ланка: электронное разрешение на 30 дней с продлением без выезда, суммарно до полугода. Инфраструктура развита слабее, возможны перебои с топливом, электричеством и связью.

По оценке АТОР, для поездок на один–три месяца Таиланд остаётся доступным, а желающим задержаться дольше проще оформить визу, чем искать новую страну. Часть путешественников всё же пересмотрит планы, но выбор тропических направлений с развитой инфраструктурой невелик – многое решит стоимость перелётов и визовых процедур.