В Подмосковье отец-безбилетник выпрыгнул из электрички, бросив в вагоне дочек

Эта информация появилась, со ссылкой на учевидцев, в телеграм‑канале "Это Дмитров, Детка!". Самое ужасное, что в вагоне остались две маленькие девочки – дочки незадачливого безбилетника, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru. Правовую оценку ситуации дал юрист Сергей Плаксий.

По описанию пассажиров, мужчина был аккуратно одет и внешне трезв, часто переходил между вагонами – вероятно, избегая контролёров. Платить за проезд требовалось только ему: детей младше семи лет в пригородных поездах провозят без билета. На станции Шереметьевская, когда двери начали закрываться, он спрыгнул на платформу уже на движущемся составе и крикнул дочерям через стекло: "На следующей выходите!"

Девочки запаниковали и расплакались; следующий поезд ожидался примерно через двадцать минут. Присматривать за детьми вызвалась контролёр – она оставалась с ними до конца поездки, успокаивала и отвлекала разговорами. Очевидцы не понимают, зачем нужно было рисковать детьми из‑за билета стоимостью порядка ₽250.

По мнению юриста, поступок подпадает под статью 125 УК РФ "Оставление в опасности": детей оставили в ситуации, угрожавшей их жизни и здоровью. Кроме того, могут усматриваться признаки статьи 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; при подтверждении серьёзного вреда возможно наказание вплоть до лишения свободы. Плаксий также полагает, что отца привлекут по статье 5.35 КоАП РФ.