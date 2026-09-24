"Девочка моя, прости меня": в Екатеринбурге погибла 3-летняя малышка - подробности

Трагедия разыгралась вечером 23 сентября на улице академика Ландау в Академическом районе. По данным "КП-Екатеринбург", 28-летняя мать трехлетней девочки работает в пивном магазине и в одиночку растила двоих детей – дочь и новорожденного сына. С воспитанием ей помогает подруга.



По словам женщины, когда дети уснули, мать вышла в магазин за продуктами. В этот момент малышка проснулась и встала на стул у окна.

– Я ехала к ним в гости из области. Мы давно дружим, я помогаю с детьми. Приезжаю, а у дома скорая. Девочка лежала на земле. Она встала на стульчик, сначала выбрасывала в окно обувь. Ну и потом, – рассказала изданию подруга семьи.

В Следственном комитете воздерживаются от комментариев. Вероятно, матери девочки согут предъявить обвинение по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Рассказывать о случившемся женщина отказалась. Ночью она опубликовала фотографию дочери с подписью "Девочка моя, прости меня".