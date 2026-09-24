Журелейка, Доенки, Клопиха: новгородские деревни со смешными названиями и древней историей

Доенки – деревня в центральной части региона, на правом берегу реки Алсмы, примерно в 24 км к северо‑востоку от Бора, среди хвойно‑широколиственных лесов. Происхождение "молочного" имени точно не установлено.

Журелейка – село в семи километрах от рабочего посёлка Ардатов, основанное более 280 лет назад выходцами из муромского Карачарова. Улицы здесь идут под углом друг к другу, образуя букву "Л", – так сложилось из‑за рельефа. По местной легенде, село сначала называлось Журавлейкой из‑за журавлей на окрестных болотах, позже имя сократилось. В документах XIX века встречаются оба варианта, а исследователи связывают топоним с одноимённой речушкой мордовского происхождения.

Загзы – деревня в Варнавинском округе, в составе Михаленинского сельсовета. Название звучит как аббревиатура, но происходит от традиционного марийского имени Саксай.

Клопиха – деревня на левом берегу Линды в Семёновском округе, в 54 км от Нижнего Новгорода. Место живописное: рядом леса и речная пойма. В 1859 году здесь было 10 дворов и 56 жителей, в 2002‑м – 18, в 2010‑м – 11, к 2020 году осталось восемь. Указателя на въезде нет.