Одна ошибка - и диван придется выбросить: как правильно чистить обивку перекисью

Каждый вечер диван собирает на себе пыль, следы от рук и крошки, а его подлокотники и излюбленное место для сидения пачкаются быстрее всего. Покупать новый из-за сероватого отблеска на ткани вовсе не обязательно: с небольшими загрязнениями справится обычная 3%-ная перекись водорода – правда, использовать ее следует с осторожностью. Она помогает освежить светлую обивку, но требует аккуратного обращения.

Как советуют эксперты, сначала нужно тщательно пройтись по обивке пылесосом с мягкой насадкой, чтобы не размазывать пыль по влажной ткани. Затем на мягкую губку наносят немного воды и буквально несколько капель 3%-ной перекиси – губка должна быть влажной, а не мокрой. Участок с загрязнением аккуратно протирают без сильного нажима. После обработки поверхность промокают чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки средства, и оставляют диван высыхать естественным образом.

Самое важное, предупреждают специалисты, – не заливать обивку. Избыток влаги проникает глубоко в наполнитель, а там появляются неприятный запах и другие проблемы.

Поскольку перекись обладает отбеливающими свойствами, перед первой обработкой ее рекомендуют проверить на скрытом участке. Это особенно важно для цветной и темной ткани: она может посветлеть или изменить оттенок. Если после высыхания никаких изменений нет, можно переходить к заметной части дивана. Натуральную кожу, замшу и деликатный текстиль таким способом лучше не обрабатывать без рекомендаций производителя.

Старую засаленность, по словам экспертов, бессмысленно сразу тереть изо всех сил: так можно повредить ворс и получить блестящий участок, который будет заметнее самого пятна. Сначала загрязненную область слегка смачивают чистой водой, ждут несколько минут и только потом аккуратно проводят губкой с небольшим количеством средства. Для велюра, флока и других ворсовых материалов пятно не растирают во все стороны. После высыхания ворс расправляют мягкой щеткой.

Перекись действительно помогает убрать небольшие поверхностные загрязнения, следы на светлой ткани и свежие пятна, которые не успели въесться. А вот застарелый жир, чернила, краску или неизвестное пятно домашняя смесь может не взять. В таких случаях специалисты советуют использовать средство для конкретного типа обивки или обратиться в химчистку. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.