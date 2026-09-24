Поэзия кемеровских улиц: как признаться в любви родному городу этой осенью

Осень – пожалуй, самое красивое и поэтичное время года. Улицы окрашиваются в охру и багрянец, а воздух становится прозрачным и свежим. Это время, когда хочется замедлиться, завернуться в уютный шарф и по-новому взглянуть на знакомые места. Специально под это особое настроение проект "Идентичный Кемерово" собрал душевную осеннюю подборку шопперов и открыток, которые согреют в любую непогоду и станут идеальным признанием в любви родному краю.
Основу этой атмосферной подборки составили открытки, в которых творческие горожане с большой нежностью воссоздали неповторимый дух Кемерова. На них оживают места, знакомые и близкие каждому из нас: залитая мягким светом улица Весенняя, оживленная улица Кирова, любимая набережная и другие узнаваемые уголки города. С помощью этих открыток легко сказать то, что порой трудно выразить голосом – поделиться теплом, поддержать или напомнить о важном. В серию вошли классические открытки "Осенняя пора в городе К", "Мой город. Улица Ноградская", "Утро на ул. Весенней", "Дом там, где родные", "Жизнь прекрасна, если умеешь ценить момент", "Начни свой день с прогулки", "Мир такой, каким его видишь ты". А для особых посланий авторы создали карточки в удобном мини-формате, которые можно вложить в подарок или использовать как закладку для книги.
Идеальным дополнением к долгим прогулкам станут фирменные шопперы из плотного и экологичного хлопка – прочных натуральных материалов. Отличный выбор, когда с собой нужно взять тысячу важных мелочей.
Каждый шоппер рассказывает уникальный городской сюжет. Например, плавные линии шоппера "Суровая и красивая" повторяют изгиб Томи, его голубые и серые оттенки передают цвет глубоких вод, а надпись напоминает о сдержанной суровости и неповторимой сибирской красоте кемеровчанок. Индустриальный и поэтичный образ показан на шоппере "Трубы маяки на берегу реки", а зелёный шоппер "В тайгу на трамвае" стал настоящим манифестом истинно кемеровского уюта и близости к сибирской природе.
Осенняя подборка уже ждет вас на сайте проекта "Идентичный Кемерово". Дарите смыслы, искренность и теплоту в любое время года. Особенно тем, кто делает ваши будни ярче и уютнее.
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