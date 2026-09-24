Кровавая "Радуга": на парковке кемеровского ТЦ изрезали человека

По данным Рудничного районного суда, эта история произошла весной текущего года. 46-летний житель Кемерова приехал на парковку торгового центра "Радуга" и у него внезапно вспыхнул конфликт с другим мужчиной. Причина – личная неприязнь.

Мужчина не стал ничего выяснять словами. Он достал колюще-режущий предмет и ударил потерпевшего. Не менее двух раз. Первый удар пришёлся в левое плечо, а второй – в правую ягодицу.

Довести задуманное до конца у обвиняемого не получилось. Раненый кемеровчанин стал активно сопротивляться. Также на помощь пришли и другие люди. Они вмешались и пресекли нападение.

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь и госпитализировали в клинику.

В суде мужчину обвинили в покушении на убийство.

– В судебном заседании подсудимый вину признал частично, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

При назначении наказания учли характер преступления, его тяжесть, данные о личности подсудимого и другие обстоятельства. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.