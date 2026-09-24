Почему бязь и ситец не дают "люксового" сна: выбираем ткань правильно

Бязь и ситец кажутся надежным выбором, но у них есть объективные минусы. Бязь из короткого волокна имеет шероховатую поверхность, быстро покрывается катышками и истончается на сгибах. Ситец не регулирует температуру – под ним бывает либо душно, либо зябко. Оба материала нередко линяют и долго сохнут после стирки. Из-за этого даже аккуратный комплект быстро теряет "люксовый" вид и приятные тактильные свойства.

Премиальные ткани для идеального сна – это тенсель (лиоцелл) из эвкалиптового волокна и мако-сатин из длинноволокнистого египетского хлопка. Тенсель гладкий, не электризуется, отлично отводит влагу и обладает природными бактерицидными свойствами – это особенно важно для чувствительной кожи. Мако-сатин плотный, с благородным отливом, почти не мнется и выдерживает до 300 стирок без потери формы.

– Однажды купила комплект "под сатин", а он оказался наполовину из полиэстера – уже после второй стирки появились катышки. С тех пор всегда смотрю на плотность и состав. Сейчас у меня комплект из тенселя – он остается гладким и свежим даже после множества стирок, – цитирует личный опыт ИА SevastopolMedia.

Чтобы не купить подделку, обращайте внимание на детали: плотность плетения – от 120–145 г/м² или 300 TC, в составе – 100% тенсель либо египетский хлопок без синтетики, швы – закрытые бельевые, фурнитура – потайная.