Погиб на работе: в Кузбассе семья лишилась кормильца из-за халатности начальника

В Крапивинском районе произошла трагедия. По данным областной прокуратуры, в феврале 2026 года на коммерческом предприятии погиб работник. Несчастье произошло когда мужчина выполнял свои обязанности.

Прокуратура проверила, как на предприятии соблюдают требования охраны труда и выяснила: руководство не позаботилось о безопасности. Из-за этого человек погиб.

По данным ведомства, у мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Они потеряли близкого человека и испытали из-за этого сильные нравственные страдания.

Прокуратура обратилась в суд и требовало взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

– Семье погибшего работника выплачены 2 млн рублей, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция VSE42 сообщала, что в Кузбассе осудили предпринимателя, из-за халатности которого погиб рабочий.