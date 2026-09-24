"Съел лицо": медведь напал на туриста из Москвы в тувинской тайге - мужчина погиб

Трагедия произошла в глухой тайге Тоджинского кожууна Тувы, куда группа туристов прибыла из столицы. Семеро отдыхающих добрались до места, расположенного в 180 километрах от ближайшего населенного пункта: на лодке они поднялись вверх по реке Большой Енисей. Там на них и напал медведь.

Сильнее всех пострадал один из мужчин – хищник нанес ему серьезные ранения лица. Пострадавшего сначала доставили в село Тоора-Хем, где ему оказали первую помощь, а затем санавиацией переправили в республиканскую больницу Кызыла. Спасти туриста не удалось – он умер от полученных травм.

Ситуация с медведями в регионе остается напряженной. С 17 сентября в Туве действует распоряжение главы региона Владислава Ховалыга об усилении мер безопасности: хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Жителям рекомендуют не находиться в темное время суток рядом с лесными массивами, а туристические походы в республике запрещены. Об этом пишет Newslab.ru.