Миллион долларов за возвращение в РФ? Захарова объяснила, почему громким заявлениям иноагента Моргенштерна больше не верят

В подкасте "Переговорка", который выходит на "Радио 1" и Propusk.tv, Мария Захарова поставила под сомнение заявление артиста о его возвращении в Россию. Поводом стало признание самого певца в одном из интервью, что он мог сообщать недостоверную информацию.

До этого исполнитель утверждал в интервью, будто за возможность без препятствий вернуться в Россию ему предлагали миллион долларов. Певец также говорил, что согласится приехать лишь при условии, что от него не потребуют извинений и поддержки курса российского государства.

Как отметила представитель МИД, в разное время Моргенштерн мог выступать с противоречащими друг другу заявлениями, а позже признавать, что некоторые из них не соответствовали действительности. По мнению Захаровой, пытаться разбирать такие высказывания и находить в них правдивые сведения бессмысленно.