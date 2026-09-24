Миллион долларов за возвращение в РФ? Захарова объяснила, почему громким заявлениям иноагента Моргенштерна больше не верят

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила сомнение в правдивости слов, озвученных певцом Моргенштерном (признан иностранным агентом на территории РФ). Музыкант заявлял о готовности вернуться в РФ, но с условиями.
В подкасте "Переговорка", который выходит на "Радио 1" и Propusk.tv, Мария Захарова поставила под сомнение заявление артиста о его возвращении в Россию. Поводом стало признание самого певца в одном из интервью, что он мог сообщать недостоверную информацию.
До этого исполнитель утверждал в интервью, будто за возможность без препятствий вернуться в Россию ему предлагали миллион долларов. Певец также говорил, что согласится приехать лишь при условии, что от него не потребуют извинений и поддержки курса российского государства.
Как отметила представитель МИД, в разное время Моргенштерн мог выступать с противоречащими друг другу заявлениями, а позже признавать, что некоторые из них не соответствовали действительности. По мнению Захаровой, пытаться разбирать такие высказывания и находить в них правдивые сведения бессмысленно.
– Разбирать то, что люди говорят, когда сами себя выводят на чистую воду, – это бесполезное занятие. Если человек сказал, что он врал, недоговаривал – это его слова, которые бесполезно анализировать, – пояснила собеседница СМИ.