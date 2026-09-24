Ржавчина уходит за ночь: простой лайфхак для очищения крана

По словам экспертов, для процедуры понадобится половина свежего лимона (или 3-4 столовые ложки сока) и 2-3 столовые ложки соли – лучше крупной. Сначала кран смачивают водой, затем насыпают соль на ржавые участки и натирают половинкой лимона или выдавливают сок на соль, чтобы получилась кашица. Состав оставляют на 6–8 часов – удобно на ночь, после чего смывают тёплой водой, вытирают мягкой влажной тряпкой и полируют досуха микрофиброй. После этой процедуры ржавчина исчезает, а кран блестит как новый, уверяют специалисты.

– Сам пользуюсь этим лет 5. Когда клиенты просят оттереть старый смеситель – сначала предлагаю лимон с солью. Честно говоря, работает лучше большинства профессиональных гелей от ржавчины и безопасно для хрома, – рассказал сантехник с 12-летним стажем.

Важно: способ подходит только для гладкого хромированного покрытия. Нельзя использовать его на матовых, золотых, бронзовых и эмалевых поверхностях – соль может оставить микроцарапины.

Прежде чем браться за соль и лимон, стоит внимательно осмотреть кран. Если хром не просто потускнел, а начал пузыриться, отслаиваться или облезать, значит, защитное покрытие уже повреждено и ржавчина идёт из-под него. В этом случае никакая паста не поможет – активное трение лишь ускорит разрушение хрома. Тогда лучше не тратить время на народные методы, а оценить, не проще ли заменить смеситель. Советами делится ИА KrasnodarMedia.