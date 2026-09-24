Секрет пышной герани - на вашей кухне: щепотка куркумы творит чудеса

Один из домашних приемов для пышного цветения герани в сентябре – щепотка куркумы. По словам опытных цветоводов, в литре отстоянной воды нужно развести небольшую щепотку молотой куркумы и тщательно размешать. Поливать рекомендуется только по слегка влажной земле – в сухой грунт лить нельзя, иначе раствор распределится неравномерно. Достаточно одной такой процедуры до конца сентября. Увеличивать дозу не стоит: куркума – не удобрение в привычном смысле, а мягкая поддержка. Куркумин, который в ней содержится, работает как природный антисептик и укрепляет корни.

Главное для пышного цветения – свет. Горшок советуют ставить на самое светлое окно. Поливать умеренно, только после подсыхания верхнего слоя. Осенью, когда световой день короток, влага испаряется медленнее, поэтому полив сокращают. И не оставлять отцветшие соцветия: удалять их вместе с цветоносом, как только лепестки начали осыпаться. Так куст выглядит опрятнее и выпускает новые бутоны.

– Я попробовала куркуму на своей герани в прошлом сентябре. Развела щепотку в литре воды, полила по влажной земле. Через неделю заметила, что листья стали насыщеннее, а цветки – ярче, – ИА KrasnodarMedia приводит слова цветовода, поделившегося личным опытом.

Если окно выходит на солнечную сторону, поливать рекомендуют вечером, чтобы капли на грунте не спровоцировали ожог корней. Ещё один приём – добавить в раствор чайную ложку сахара: это даст дополнительное питание.

Щепотка куркумы, хороший свет, умеренный полив и удаление отцветших соцветий. По словам специалистов, это сочетание сохранит плотную зелень и яркие шапки до самых холодов.