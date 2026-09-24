"Римантадин" - опасный тренд: кузбасский врач рассказал, как подростки скупают таблетки ради кайфа

По словам главного токсиколога Кузбасса К.Н. Сиворонова, недавно в СМИ появилась информация об опасном тренде из TikTok. Школьники скупают в аптеках противовирусный "Римантадин" и превышают дозировку в поисках психоактивного эффекта. Тема неприятная, но замалчивать её нельзя.

Как сообщает специалист, подростки без труда приобретают препарат в аптеках. Взрослая таблетированная форма сейчас отпускается без рецепта. Они превышают рекомендованную дозу, добиваясь возбуждения и галлюцинаций, и делятся результатом в соцсетях. Это провоцирует распространение тренда. Специалисты подчёркивают: реакции со стороны психики возможны даже при обычных, терапевтических дозах – не только при передозировке.

– "Римантадин" – производное адамантана, того же семейства, что и амантадин. Оба вещества выступают слабыми неконкурентными антагонистами NMDA-рецепторов и одновременно усиливают дофаминовую передачу в ЦНС. Отсюда и стимулирующий эффект при превышении дозы, – отметил токсиколог Константин Сиворонов.

Но это не управляемое состояние, а токсическая реакция. Возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации, судороги вплоть до эпилептического статуса, нарушения сердечного ритма. В официальной инструкции производителя передозировка родственного амантадина прямо связывается с ажитацией, галлюцинациями, аритмией. Описаны случаи смерти.

Многие специалисты считают "Римантадин" препаратом с недоказанной эффективностью против гриппа и ОРВИ. И с непропорционально высоким риском для подростковой психики. Уже звучат предложения ограничить его продажу или вовсе вывести с рынка.

Сейчас ситуация двойная. Детские формы (сироп, раствор) уже отпускаются по рецепту, а взрослые таблетки – свободно. Именно эта лазейка и используется. На фоне ужесточения контроля за препаратами через систему электронных рецептов логично перевести "Римантадин" в рецептурный отпуск или хотя бы ограничить продажу количества упаковок в одни руки.

Свободный доступ к веществу с таким профилем токсичности у аудитории, целенаправленно ищущей передозировку, – это системный риск, а не единичный случай.