Живой груз массово вывозят из Кузбасса – цифры шокируют

С 1 по 21 сентября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора рассмотрело 31 заявление на согласование маршрутов перевозки или перегона животных. Заявки подавали сельхозпредприятия, предприниматели и частные владельцы.

За этот период из Кузбасса отправили 126 голов крупного рогатого скота в Алтайский край и Новосибирскую область. Еще 17 ярок направили в Новосибирскую область для разведения.

Кроме того, на соревнования в Новосибирскую область и Алтайский край отправились 25 лошадей, а один пони – в Алтайский край на содержание.

Особенно масштабными оказались перевозки птицы. В другие регионы отправили более 102 тысяч суточных цыплят – в Татарстан, Кировскую, Томскую и Липецкую области.

– Более 500 тыс. шт. инкубационного яйца отправили в Свердловскую область для инкубирования и содержания, а 5 тыс. голов цыплят-бройлеров – на доращивание в Томскую область, – отметили в ведомстве.

Не обошлось и без водных обитателей. Россельхознадзор согласовал маршруты для перевозки более 6 тысяч голов живой рыбы – молоди карпа и стерляди. Ее направили для выращивания в Хакасию, Новосибирскую и Томскую области.

Перед согласованием каждого маршрута специалисты проверяли эпизоотическую ситуацию в регионах отправления и назначения, ветеринарно-санитарные требования и благополучие хозяйств. Также проверялось наличие подтвержденных площадок отправителей и получателей в системе "Цербер".