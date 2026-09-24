Общество

Первый центр долголетия и новый совет: что меняется в медицине Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошло совещание, посвящённое развитию медицины долголетия.

Совещание по развитию медицины долголетия провела заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская. По её словам, ключевая ценность нового подхода – в выявлении рисков на ранних стадиях.

– Ценность нового подхода – в выявлении рисков на ранних стадиях. Для реализации этой стратегии в регионе мы создали междисциплинарный совет движения "За медицину здорового долголетия", – сказала Олеся Старжинская.

Ранее в донской столице открыли первый в регионе Центр медицины здорового долголетия. Кроме того, по новой программе оказания помощи уже обучили четыре донских медработника. Об этом пишет "КП – Ростов-на-Дону".

Фото: VSE42.Ru
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