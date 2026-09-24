Опасный антижир: жительница Липецка получила тяжелейшие химические ожоги при уборке

Как рассказал изданию заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 "Свободный сокол" Илья Копылов, инцидент произошёл во время обычной домашней уборки. Липчанка использовала сильнодействующее чистящее средство и не сразу заметила, что химия попала на кожу.

В результате женщина получила ожоги туловища и ног самой тяжёлой – четвёртой степени. Кожа в местах попадания средства почернела, начался некроз. Сейчас пострадавшей проводят консервативное лечение в условиях стационара.

Россиян просят соблюдать осторожность в быту при обращении с сильнодействующими химическими веществами.