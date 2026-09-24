Кемеровский лихач решил взлететь, но приземлился на чужой капот

В соцсетях Кемерова появились кадры необычного ДТП. По данным очевидцев оно произошло в Красновке. Подписчики делятся видео и обсуждают увиденное.

Судя по кадрам, автомобиль врезался в ограждение и каким-то образом оказался сверху на другой машине.

В комментариях люди иронично добавили, что водитель пошёл на взлёт, но у него не получилось. Также отмечают, что там стоит знак ограничения скорости "40", и гадают, как нужно было лететь, чтобы так умудриться.

– А вот такие умники как водитель данного авто не думают ни о чем кроме того , что ему надо быстро долететь куда-то, – высказалась одна из подписчиц.

Кроме того, горожане отмечают, что лежачие полицейские в Красновке тоже нужны, особенно в районе пешеходных переходов. Тротуаров нет, люди ходят по обочине. Дети до остановки ходят по обочине. А зимой обочины нет, идут по дороге. Кемеровчанам каждый раз страшно за детей – перешли они через дорогу или нет.