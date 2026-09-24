Общество

В Нижегородской области появится ферма за сотни млн рублей - подробности

В Богородском округе Нижегородской области построят молочную ферму на 808 голов. На реализацию проекта направят 323 млн рублей.

Молочный комплекс появится в селе Алешково – его возведёт агрофирма "Искра". Площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров, а инвестиции в проект оцениваются в 323 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Строительство рассчитано на 808 голов. После запуска предприятие сможет дополнительно производить порядка восьми тысяч тонн молочной продукции ежегодно.

Инфраструктуру фермы составят два коровника, доильно-молочный цех, технические помещения для перекачки воды, а также соединительные галереи для перемещения персонала и техники.

– Проект реализуют с использованием федеральной программы льготного кредитования, – сообщил глава нижегородского минсельхоза Николай Денисов.

Об этом пишет NewsNN.

Фото: VSE42.Ru
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