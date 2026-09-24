В Нижегородской области появится ферма за сотни млн рублей - подробности

Закрепленный материал Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку "Единой России" Секретарь Генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС поблагодарил избирателей за поддержку партии и отметил, что ЕР лидирует по федеральному списку во всех регионах без исключения.