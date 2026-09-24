"Колдунья-уборщица" из Перми пообещала спасти брак, но исчезла с золотом

Как сообщают в Индустриальном районном суде Перми, женщина работала уборщицей на одном из предприятий. Там она сблизилась с коллегой – женщины доверяли друг другу личные секреты. Однажды приятельница пожаловалась на конфликты с мужем и семейные неурядицы.



Узнав о проблемах потерпевшей, работница клининга решила извлечь выгоду. Она заверила подругу, что обладает сверхъестественными способностями, и предложила провести обряд по снятию порчи.



В надежде наладить отношения с супругом женщина согласилась. Для ритуала она передала мошеннице золотые обручальные кольца – та пообещала вернуть их через сорок дней.



Однако вместо спасения брака "колдунья" исчезла, забрав украшения общей стоимостью 48 тысяч рублей.



На суде женщина признала вину и возместила материальный ущерб. За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, суд назначил ей 8 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Об этом пишет Properm.ru.