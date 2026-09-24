Море станет ближе: Кузбасс получил быстрый выход к морским портам

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, в Берёзовском открыли новый транспортно-логистический центр. Его запуск обеспечит устойчивую связь региона с морскими портами.

Теперь у Кузбасса появилась возможность удобно и быстро отправлять свою продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А также доставлять в регион импортные товары. Раньше такие операции требовали больше времени и ресурсов. Теперь логистика станет проще.

– Пользу от работы терминала получат наши угольщики, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Для них это означает более быструю и удобную отправку продукции за рубеж. Но вместе с тем это поможет экономике Кузбасса сделать ещё один шаг к уходу от угольной зависимости. Власти не раз говорили о необходимости диверсификации. И новый центр – одна из мер в этом направлении.

Терминал позволит развивать неугольные отрасли. Через него можно отправлять и другие товары. А значит, у регионального бизнеса появятся новые возможности для выхода на азиатские рынки.