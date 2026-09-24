"Не пытайтесь объехать": как не сбить лося и не потерять 80 тысяч рублей - советы для водителей

С наступлением осени обстановка на дорогах Прикамья становится опаснее. По данным страховой компании "Согласие", именно в этот период у лосей начинается пик гона, что резко увеличивает вероятность аварий с их участием. Опасность сохраняется в средней полосе России и на Урале вплоть до октября.

Взрослый лось весит до 720 килограммов – при столкновении он способен серьезно повредить не только легковушку, но и грузовик. Животное может выскочить на трассу и попасть под колеса или врезаться в машину, даже не заметив ее.

Кроме того, подобное происшествие наносит вред окружающей среде, поэтому водителю грозят штрафы. За сбитого лося максимальная сумма составляет 80 тысяч рублей, а если зверя сбили умышленно, цифру умножат на коэффициент: на 3 – за самца и на 5 – за самку. Для сравнения: за косулю штрафуют на 40 тысяч, за глухаря – на шесть.

Во время лосиного гона автовладельцам рекомендуют быть особенно внимательными, снижать скорость при знаке 1.27 "Дикие животные" (около леса – до 70–80 км/ч), включать дальний свет, а при появлении встречной машины переключаться на ближний. Также необходимо чаще мыть стекла.

– Если животное уже вышло на дорогу, не стоит пытаться резко объехать его. Лучше постараться остановиться. По статистике, в 2025 году водители чаще всего наезжали на собак – 32% случаев. Также в топ вошли косули – 12%, лоси – 7%, коровы – 6%, птицы – 5%, – говорят эксперты.

Об этом пишет Properm.ru.