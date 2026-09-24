"Ребёнок получает травму на всю жизнь": новые правила Минздрава по лечению педофилов поддержали в Новосибирске

На текущей неделе стало известно о первых клинических рекомендациях Минздрава России по диагностике и лечению расстройств сексуального предпочтения. Лечение будет зависеть от тяжести состояния: от психотерапии при лёгкой форме до антидепрессантов и препаратов, снижающих уровень тестостерона, при более выраженных расстройствах. Одним из главных новшеств, которое принесли рекомендации Минздрава, стала постановка добровольно пришедшего пациента на диспансерный учет, к которому имеют доступ правоохранительные органы. В некоторых случаях лечение может проходить принудительно.

Лидер Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск назвал эти рекомендации важным шагом для профилактики подобных расстройств и защиты детей.

– Это расстройства, которые нельзя игнорировать. Государство обязано уделять этому внимание с целью профилактики и защиты, а при необходимости – и наказания. Поэтому внимание Минздрава здесь важно, – отметил Сергей Майоров.

По словам собеседника издания, люди с неконтролируемыми девиациями, особенно эксбиционизмом или педофилией, – это угроза обществу.

– Ребёнок, столкнувшийся с таким взрослым, получает психологическую травму на всю жизнь, что потом мешает ему строить собственные здоровые отношения, – подчеркнул Майоров.

Он добавил, что проблема актуальна и для Новосибирской области: подобные случаи не имеют географических границ и могут происходить как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах.

Председатель Союза отцов рекомендовал родителям говорить с детьми о личных границах, объяснять, что ребёнок имеет право сказать "нет" взрослому при неприятном поведении, а также учить не бояться обращаться за помощью. Специалист выделил четыре главных правила для детей: правило границ ("твоё тело – твоё"), правило "взрослый не просит помощи у ребёнка", правило "нет – это нормально" и правило "без страха" – говорить об этом спокойно, в форме игры или регулярных "пятиминуток безопасности".