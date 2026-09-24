"Сваливают мусор где вздумается": в Новосибирске жители МЖК бьют тревогу из-за фруктового ларька

Речь идёт о ларьке на улице Лазурной, 2к2 в Новосибирске. По словам анонимного собеседника издания Om1 Новосибирск, именно эта точка создаёт проблемы для местного ландшафта: продавцы выбрасывают отходы не в предназначенный для них бак, а прямо на газоны и под кусты.

– Поддоны, гнилые фрукты-овощи, пластиковая тара, упаковки: весь этот мусор работники киоска должны складировать в специальный бак, расположенный на торце ларька. Однако продавцы фруктами сваливают свой мусор не только в ёмкость, но и вокруг неё и где вздумается, в том числе на газонах и под кусты озеленённой территории, – делится собеседник издания.

Новосибирец добавил, что территория вокруг ларька постоянно завалена мусором: банки, бутылки, упаковки. А торговля ведётся с нарушениями. Кроме того, по словам жителя МЖК, работники киоска срубили зелёное насаждение – сформированный куст вяза на озеленённой территории.