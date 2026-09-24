Общество

Ущерб на 4,5 млн: в Кемерове судят девушку за преступления по всей стране

В Кемерове будут судить 23-летнюю жительницу Удмуртии. Её обвиняют в том, что она работала курьером у мошенников и обманула пятерых пенсионеров из разных регионов России.

Как сообщает полиция Кузбасса и областная Прокуратура, следователь УМВД России по Кемерову завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Удмуртской Республики. Её обвиняют в четырёх эпизодах мошенничества.

По данным прокуратуры Кемеровской области, потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов или банков. Говорили, что сбережения под угрозой или что сам пенсионер подозревается в финансировании терроризма. После чего убеждали передать деньги и ценности курьеру – якобы для декларирования. Роль курьера выполняла обвиняемая.

Весной в полицию Кемерова обратились двое пожилых граждан. 88-летняя женщина отдала около 700 тысяч рублей, а 68-летний пенсионер – 390 тысяч и золотые украшения на 1,8 миллиона.

– Таким образом, участникам преступной группы удалось обмануть 5 пенсионеров из Кемерова, Барнаула, Астрахани и причинить им ущерб на общую сумму более 4,5 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Курьершу задержали в Новосибирске и заключили под стражу. Она получала адреса, забирала деньги и ценности, называя кодовые слова "гандбол", "самолёт" и "подснежник". Похищенное сдавала в комиссионные магазины Новосибирска, деньги переводила в криптовалюту и передавала другим участникам схемы. Часть оставляла себе.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Видео: MAX | Полиция Кузбасса
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