Новосибирские дружинники оказались лютыми бандитами – вымогали деньги у всех подряд

Новосибирский областной суд вынес приговор троим бывшим дружинникам антинаркотического отряда "Пульс", которые лишь маскировались под активистов, а на самом деле были лютыми бандитами, сообщает в среду КП-Новосибирск.

Как установили в суде, главарь собрал команду из сторонников здорового образа жизни, и вместе они объединились в так называемый антинаркотический патруль: ходили по городу и ловили подозрительных личностей, вызывали стражей порядка и передавали закладчиков им.

С виду казалось, что парни занимаются благим делом. Однако затем вскрылась ужасающая правда: на самом деле они ловили на улице всех подряд и вымогали деньги, угрожая обвинениями.

Невинных жертв было как минимум 22. Они переводили задержанным от 5 до 200 тысяч рублей, а всего – минимум 1,3 млн рублей.

Полицейские, получив гору заявлений от пострадавших, ворвались домой к псевдодружинникам с обыском, в ходе которых нашли банковские карты, мобильные телефоны, жёсткие диски, ноутбуки, ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверения народных дружинников, поддельное удостоверение МВД, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, радиостанции, электрошокер, газовые баллончики, флешки, камуфляж и наручники.

– Под видом сотрудников правоохранительных органов они выслеживали потерпевших, нападали на них, вымогали деньги, угрожая в случае отказа привлечь человека к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков, – сказали в прокуратуре.

Задержанные при этом упорно отрицают вину, утверждая, что их оклеветали наркоторговцы.

Присяжные не поверили и вынесли обвинительный вердикт, а судья – обвинительный приговор. Главарю за создание банды, вымогательства, грабёж и разбой дали 16 лет строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей, его подельникам – 13 с половиной и 14 лет со штрафами по 200 тысяч.