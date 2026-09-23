Кузбасс получил 7,4 миллиарда из Москвы: куда их потратят

Доходная часть бюджета Кузбасса на 2026 год выросла на 7,4 миллиарда рублей. Обновлённый проект главного финансового документа региона опубликовало областное Министерство финансов. Его параметры заметно изменились по сравнению с апрельской версией.

Ожидаемые доходы увеличили со 196,3 до 203,7 миллиарда рублей, а расходы – с 223 до 230,4 миллиарда. При этом размер дефицита сохранился на прежнем уровне и составил 26,6 миллиарда рублей. Таким образом, дополнительные траты обеспечат за счёт возросших поступлений, прежде всего федеральных.

Основной прирост пришёлся на безвозмездные перечисления, преимущественно из федерального бюджета. Их объём поднялся с 29,2 до 36,6 миллиарда рублей. Значительную часть этих денег планируют направить на социальные статьи.

Финансирование социальной сферы увеличится с 65,4 до 70,4 миллиарда рублей. Расходы на образование вырастут на 3,3 миллиарда – с 47,2 до 50,5 миллиарда. Здравоохранению добавят 400 миллионов рублей: объём средств повысится с 15,8 до 16,2 миллиарда. Одновременно затраты на обслуживание государственного долга сократят с 14,3 до 13,6 миллиарда рублей.

Обновлённый проект бюджета депутаты Парламента Кузбасса рассмотрят уже 25 сентября. В начале 2026 года регион входил в число лидеров России по размеру бюджетного дефицита, а к середине года его долговая нагрузка продолжила расти. Поэтому дополнительные средства из федерального центра поступили своевременно.